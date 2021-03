Covid: al via campagna vaccinale disabili gravi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - È iniziata ieri sera, con l'apertura delle procedure di prenotazione al Centro unico prenotazioni (Cup) "online" dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti con disabilità grave accertata. La possibilità di prenotazione - riporta una nota dell'azienda sanitaria - si rivolge alle persone con "handicap con connotazione di gravità" certificata dalla specifica commissione sanitaria quale "condizione di handicap permanente in situazione di gravità" o "condizione di handicap permanente in situazione temporanea di gravità".

Proseguono invece secondo il programma le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 nelle dodici sedi vaccinali del Trentino. Alcuni ritardi si sono verificati nella sede di Trento Fiere, a causa della compresenza di due linee di somministrazione di vaccini diversi (AstraZeneca e Pfizer) in relazione ai problemi di approvvigionamento della settimana scorsa. (ANSA).