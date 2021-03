Covid: al via a Trento test diagnostici salivari

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Al via in Trentino i test diagnostici salivari, il cui impiego quotidiano è stato avviato questa mattina al drive through del PalaTrento. Si tratta di una fase di verifica concordata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con l'Istituto superiore di sanità.

Ai cittadini che si recano al PalaTrento per effettuare il tampone molecolare viene proposto di eseguire in parallelo anche il test salivare con il supporto logistico dell'Esercito. La verifica tecnica prevede un lotto di mille test casuali in doppio con il molecolare prima dell'autorizzazione ad eseguire il test salivare in autonomia.

"E' un progetto importante e ambizioso - ha detto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana, - da oggi disponiamo ufficialmente di un nuovo strumento che ci aiuterà ulteriormente nella lotta alla pandemia". "I test salivari - ha aggiunto Segnana - sono un metodo sicuramente meno invasivo rispetto al tampone, ma con la stessa capacità diagnostica del molecolare e soprattutto con una facilità di esecuzione che ci potrebbe consentire di risparmiare risorse professionali sanitarie preziose".

Dalla partenza, questa mattina alle 9, sono circa 25 ogni ora i cittadini che hanno accettato di eseguire i test salivari che saranno poi analizzati presso il laboratorio del Cibio a Mattarello, informa la Provincia. (ANSA).