Ambiente: presidente Fugatti incontra ministro Cingolani

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Progetti ecosostenibili e Recovery Fund, gestione dei grandi carnivori, idroelettrico: questi i temi affrontati in un primo incontro istituzionale a Roma fra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il ministro alla Transizione ecologica e all'ambiente, Roberto Cingolani.

Sul capitolo Recovery Fund - dice una nota - la Provincia di Trento ha messo in campo progetti sulla digitalizzazione, trasformazione digitale, idrogeno, ma anche sulla quantistica.

Riguardo alla gestione dei grandi carnivori, in particolare dell'orso, Fugatti ha aggiornato il ministro, ricordando anche le nuove Linee guida provinciali, approvate da Ispra, che regolano le azioni di intervento in presenza di situazioni di pericolo. Le premesse del confronto, al quale ne seguiranno altri, sono state ritenute positive da Fugatti. Sul tema della risorsa idrica e delle centrali, infine, Fugatti ha ricordato la volontà della Provincia di esercitare le proprie competenze per la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche nell'interesse dei territori, delle comunità e dell'ambiente.

(ANSA).