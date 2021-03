Uccise moglie invalida, revocati domiciliari per anziano

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - La procura di Bolzano ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di un bolzanino di 82 anni, che lo scorso ottobre aveva ucciso nel loro appartamento in via Resia con un'accoltellata al cuore sua moglie invalida 80enne.

Ora, la procura in una nota comunica che la perizia ha fatto emergere "una situazione di non imputabilità dell'autore del fatto con totale assenza di pericolosità sociale". In accordo con il consulente della procura è stata pertanto richiesta la revoca della misura cautelare in atto. (ANSA).