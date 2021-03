Truffa pneumatici in Trentino, arresti a Messina e Teramo

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Due arresti per una truffa online a danno di un cittadino di San Martino di Castrozza. Si tratta di un 40enne residente a Messina e un 26enne della provincia di Teramo. La denuncia era stata sporta nel settembre scorso: l'uomo aveva raccontato ai carabinieri della locale stazione di esser stato raggirato per la in vendita di pneumatici su un noto sito. Contattato da un possibile compratore, senza alcun tentativo di contrattazione sul prezzo, aveva acconsentito a effettuare il pagamento con "versamento online" ed era stato invitato a recarsi al più vicino sportello automatico, per riscuotere l'importo, previa digitazione di un codice segreto, che gli sarebbe stato fornito dall'acquirente, una volta dinnanzi al dispositivo Atm.

La procedura in realtà, anziché autorizzare la transazione, era volta a ricaricare una carta di credito nella disponibilità dell'ignoto interlocutore, inoltre, non potendo l'operazione condurre a alcuna riscossione di denaro, dopo il primo tentativo, il truffatore ha incoraggiato il venditore a ripetere il prelievo con un "nuovo codice", così determinando una seconda transazione di ricarica, su un'altra carta, sottraendo alla vittima ben 2.000 euro. Resosi conto della truffa, l'uomo si era quindi rivolto ai carabinieri. Le indagini hanno portato a identificare i due truffatori, ciascuno intestatario di una delle due carte ricaricate. Vista la frequenza con la quale vengono segnalati questi episodi, i carabinieri invitano a scegliere, per effettuare acquisti online, esclusivamente metodi sicuri e tracciabili, evitando operazioni allo sportello su indicazione di sconosciuti. (ANSA).