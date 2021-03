Sciopero di bus e treni venerdì 26 anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Anche in Trentino autobus e treni locali si fermeranno nell'intera giornata di venerdì 26 marzo per uno sciopero nazionale, indetto da Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa per il rinnovo del contratto nazionale. Lo comunicano i sindacati precisando che verranno garantite le fasce di garanzia tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 16 alle 19. Il personale degli impianti fissi, impiegati e Officina sciopereranno per l'intera giornata.

"I lavoratori di questo comparto non si sono mai fermati durante l'emergenza sanitaria - sottolineano le segreterie provinciali dei sindacati -. Il rinnovo del contratto nazionale non è solo l'indispensabile strumento per adeguare le condizioni normative e retributive degli addetti, ma è anche il primo tassello fondamentale per avviare una vera riforma del settore. Dopo la pandemia ci sarà bisogno di più trasporto pubblico".

(ANSA).