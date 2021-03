Sci: Bassino campionessa italiana di gigante a Livigno

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Marta Bassino si conferma campionessa italiana di slalom gigante dopo il successo nell'edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si sono disputati). Bassino, che è anche fresca di vittoria della Coppa del mondo di gigante, sulle nevi di Livigno ha segnato il miglior tempo di 2'14″59.

Per la 25enne dell'Esercito si tratta del quarto titolo tricolore in carriera, 3 conquistati nel gigante e uno in combinata alpina.

Medaglia d'argento per Federica Brignone, in testa a metà gara e poi distaccata di 13 centesimi dalla Bassino. Per la carabiniera di La Salle non c'è il bis dopo la vittoria del titolo dello slalom.

Al terzo posto si conferma Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice, ma la più brava a rimanere vicina alle super top.

Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1″39 dalla piemontese.

Con questa gara si chiude la prima parte degli Assoluti delle discipline tecniche e si riprenderà venerdì, a Santa Caterina con le prove delle discese maschile e femminile. (ANSA).