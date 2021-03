Covid: due decessi e 162 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - L'Alto Adige nelle ultime 24 ore registra due decessi e 162 nuovi casi covid. Sono stati analizzati 1592 tamponi pcr (96 positivi) e 10618 tamponi antigenici (66 positivi). E' in lieve calo il numero dei ricoveri, sceso da 275 a 268. In terapia intensiva si trovano 38 pazienti (dei quali 3 in Austria), 115 nei normali reparti ospedalieri e la stessa cifra nelle strutture private. Gli altoatesini in quarantena sono 3.550. (ANSA).