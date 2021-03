Covid: Bolzano per Pasqua abbandona la via altoatesina

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato l'ordinanza numero 16 che contiene misure per la gestione dell'emergenza da Covid-19. Per quanto riguarda il periodo di Pasqua (3, 4 e 5 aprile), così come previsto a livello nazionale, vi sarà la possibilità per massimo due persone (i ragazzi sotto i 14 anni, le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal computo) di spostarsi una volta al giorno, tra le 5 e le 22, verso un'altra abitazione privata situata in Alto Adige.

Inoltre, i test nasali effettuati a scuola saranno validi anche per la partecipazione a competizioni sportive e allenamenti, ci si potrà spostare verso un comune limitrofo a quello dove si trova il proprio domicilio o la propria residenza per effettuare gli acquisti di generi di prima necessità non disponibili nel proprio, mentre l'attività didattica in laboratorio potrà essere svolta in presenza anche in ambito universitario. (ANSA).