Covid: altri 3 morti e 308 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Altri 3 decessi per coronavirus e 308 contagi si registrano oggi in Trentino in base al bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel dettaglio, sono stati effettuati 2.004 tamponi molecolari dai quali sono emersi 119 nuovi casi e 1.456 tamponi rapidi antigenici con 189 esiti positivi. I molecolari hanno anche confermato la positività di 49 persone il cui contagio era emerso nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi casi fra giovanissimi sono 61 mentre tra gli ultra sessantenni i contagi aumentano di altre 70 unità.

Migliora la situazione negli ospedali dove ieri le dimissioni sono state 21, a fronte di 20 nuovi ingressi: il totale dei pazienti al momento 255, dei quali 47 in rianimazione. I nuovi guariti sono 377.

Sul fronte vaccinazioni, il totale delle somministrazioni è di 80.281 (di cui 28.296 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 37.751 dosi e ai cittadini tra i 70-79 anni 6.682 dosi. (ANSA).