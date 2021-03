Vaccini: ok 80enni in Alto Adige, ora ultrafragili

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - In Alto Adige è vaccinato il 79% degli ultra 80enni con almeno una dose, esaurendo così la lista d'attesa. Aggiungendo le persone che hanno superato la malattia, la fascia immunizzata è ancora più ampia, ha sottolineato l'assessore alla sanità Thomas Widmann. Entro il 23 aprile - ha aggiunto - saranno vaccinati tutti gli ultrafragili e i 70enni.

L'Alto Adige dispone di sette centri di vaccinazione, solo quello della Fiera di Bolzano può somministrare 2.500 dosi al giorno, ma - in caso di necessità - può triplicare questa cifra.

La Provincia di Bolzano attende nelle prossime settimane oltre 80 mila dosi: 51.480 Pfizer (fino al 23 aprile), 24.200 AstraZeneca (fino al 23 aprile) e 4.510 Moderna (entro il 3 aprile). Le persone ultrafragili in Alto Adige sono 3.600, 22.596 gli over 75enni, 24.846 gli over 70enni.

L'assessore Widmann e il governatore Arno Kompatscher hanno rinnovato l'appello al rispetto delle regole per evitare un nuovo aumento dei casi con l'apertura dei negozi avvenuta ieri.

(ANSA).