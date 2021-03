Covid: via alle vaccinazioni in area disabilità in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - "Entro la settimana avremo raccolto le adesioni di utenti e operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area disabilità interessati alla vaccinazione anti-Covid, per procedere a brevissimo, direi entro l'inizio della prossima settimana, alla programmazione del calendario vaccinale". Lo ha detto l'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana.

"A questa categorie di persone, si tratta di circa 2.500 in provincia tra utenti e operatori del settore, saranno riservate le dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca che via via arriveranno. Il piano vaccinale del Trentino sta finalmente entrando nella fase di accelerazione, anche se è evidente che le somministrazioni dipendono dalla disponibilità nazionale", ha aggiunto Segnana. L'iniziativa si affianca alle altre azioni rivolte alle categorie di "ultra-fragili", a domicilio, o che non frequentano i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

