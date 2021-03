Covid: dopo due giorni tregua quattro morti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - Dopo due giorni di tregua senza decessi l'Alto Adige registra 4 morti per covid. Il numero complessivo sale così a 1.105 dall'inizio della pandemia. Sono invece 148 i nuovi casi: 67 analizzando 1.108 tamponi pcr e 81 analizzando 13.147 tamponi antigenici.

Risultano attualmente ricoverati 275 pazienti covid: 37 in terapia intensiva (dei quali 3 in Austria, 120 nei normali reparti e 114 nelle cliniche private). In quarantena si trovano 3.605 altoatesini. (ANSA).