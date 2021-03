Bloccato a Prato della Drava con 400 litri di gasolio

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - La Gardia di finanza di Brunico ha sequestrato 400 litri di gasolio e denunciato un cittadino croato per contrabbando.

Durante un controllo stradale è stato fermato a Prato alla Drava un pick-up proveniente dall'Austria e diretto a San Martino in Badia, condotto da un cittadino croato di 47 anni, dipendente di una ditta austriaca, specializzata in lavorazioni in legno. Il mezzo trasportava un contenitore metallico di grosse dimensioni dotato di una pompa di erogazione, contenente circa 400 litri di gasolio. Secondo dal conducente, il gasolio sarebbe servito per alimentare macchinari agricoli. Trattandosi di trasporto di un quantitativo di oli minerali soggetti ad accisa, in misura eccedente il limite di franchigia previsto (10 litri per i carburanti), i militari hanno proceduto al sequestro del carburante e alla denuncia del conducente. Il reato di "sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici", che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni congiunta a una multa non inferiore a 7.746 euro. (ANSA).