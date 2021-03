Lite in famiglia, carabinieri scoprono droga

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Una pattuglia dei carabinieri di Merano è intervenuta presso un'abitazione nella quale era in corso una accesa lite. Quando i militari si sono presentati alla porta, la coppia si è subito calmata e voleva liquidare velocemente i carabinieri. Insospettiti i militari sono entrati nell'appartamento e sul tavolo della cucina hanno trovato un bilancino di precisione e 300 gr di marijuana. A questo punto è scattata la denuncia per l'uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. (ANSA).