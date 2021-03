Covid: nessun decesso e 35 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Anche oggi non si registra alcun decesso per coronavirus in Alto Adige. Lo rende noto l'Azienda sanitaria i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 450 tamponi molecolari e registrato 27 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono altri 8 positivi intercettati da 2.445 test antigenici.

I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 128, quelli nelle strutture private convenzionate 122; i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 111. I ricoverato nei reparti di terapia intensiva sono 34, di cui 3 pazienti all'estero. Le persone in quarantene/isolamento domiciliare sono 3.772, i nuovi guariti 114. (ANSA).