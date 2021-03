Covid: 6 decessi in Trentino, 80 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari indica altri 6 lutti in Trentino, quasi tutti si sono verificati in ospedale (5). Si tratta di 3 uomini e di altrettante donne, di età compresa fra i 75 ed i 98 anni. Meno impattante il numero dei nuovi contagi che si ferma ad 80, cifra che va tuttavia rapportata al minor numero di tamponi analizzati nella giornata di domenica (1.163).

Nel dettaglio, ieri tramite molecolare sono stati individuati 60 nuovi casi positivi, ai quali si affiancano altri 20 positivi all'antigenico. Ci sono poi 57 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi casi, gli asintomatici sono 56 asintomatici, più altri 21 pauci sintomatici seguiti anche loro a domicilio. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 18 (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni) mentre un'altra ventina di soggetti contagiati ha più di 60 anni (9 hanno tra 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 7 di 80 e più anni).

Rimane sempre alta l'attenzione al sistema ospedaliero che sta facendo fronte alla pressione derivante dalla presenza di 53 pazienti in rianimazione, su un totale di 264 ricoverati per Covid-19. Ieri le dimissioni sono state 7, ma continuano i nuovi ingressi (10 i ricoverati nelle ultime ore).

Infine le vaccinazioni, che questa mattina hanno raggiunto quota 75.345 vaccini (di cui 26.434 seconde dosi). A cittadini Over80 sono state somministrate 35.465 dosi e ai cittadini tra i 70-79 anni 5.022 dosi. (ANSA).