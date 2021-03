Anziana scippata a Riva, arrestati due giovani

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Riva del Garda con l'accusa di aver scippato un'anziana.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava transitando in pieno giorno in piazza Garibaldi in sella alla sua bicicletta, quando uno dei giovani le ha sottratto la borsa dal cestino ed è scappato per le strade del centro storico di Riva, seguito immediatamente dal complice che gli stava facendo da "palo".

La donna ha prontamente segnalato il furto al numero unico di emergenza 112 e in pochi minuti sono giunti sul posto gli equipaggi delle stazioni dei carabinieri di Torbole e Dro, già impegnati nel controllo del territorio e per il rispetto della normativa anti Covid. I militari, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute dell'anziana e averla tranquillizzata, hanno acquisito la descrizione dei due giovani e sono riusciti a rintracciare i fuggitivi all'interno di un condominio, dove erano andati a nascondersi. Alcuni cittadini, testimoni della scena, hanno indicato ai militari il luogo dove i due si erano disfatti della borsa. I due, messi alle strette, hanno ammesso la loro responsabilità e consegnato ai carabinieri il denaro, asportato dal portafogli della vittima. I fermati, di 18 e 27 anni entrambi residenti a Riva del Garda, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà oggi a Rovereto. (ANSA).