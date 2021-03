Sci: slalom speciale Lenzerheide a Feller, Vinatzer quarto

(ANSA) - LENZERHEIDE, 21 MAR - Lo slalom speciale di cdm di Lenzerheide, ultima gara della stagione 2020/21, è stato vinto dall'austriaco Manuel Feller in 1.47.24 davanti ai francesi Clement Noel in 1.47.21 ed Alexis Pinturault in 1.47.35. Per l'Italia in classifica c'è solo il giovane Alex Vinatzer con un buon 4/o posto in 1.47.56.

In questa gara, con una seconda manche sotto una bella nevicata di inizio primavera, ha dato l'addio all'agonismo il festeggiatissimo francese Jean-Baptiste Grange, 36 anni, nove vittorie e due titoli mondiali in speciale. (ANSA).