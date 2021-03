Snowboard: azzurro March vince Coppa del Mondo

(ANSA) - BERCHTESGHADEN, 20 MAR - L'azzurro dello snowboard Aaron March compie l'impresa della vita. Grazie allo splendido successo di oggi nell'ultima gara della stagione, a Berchtesghaden, il 34 enne dell'Esercito residente a Vipiteno ha vinto la Coppa del Mondo di specialità e quella generale che accomuna i paralleli. Un doppio colpo storico, che arriva per March dopo una lunga carriera costellata da 15 podi e 3 vittorie in Coppa del mondo e dalla Coppa di PSL già conquistata nel 2017.

March prende così l'eredità del suo capitano Roland Fischnaller, che proprio lo scorso anno aveva trionfato nella Coppa di parallelo e in quella di PGS.

Nella gara odierna, March ha battuto in finale l'austriaco Alexander Payer, mentre nella finalina, l'altro austriaco Arvid Auner ha regolato l'azzurro Edwin Coratti, che chiude al quarto posto. Mirko Felicetti è quinto, Roland Fischnaller ottavo a testimonianza di una Grande Italia nello snowboard alpino.

Nella classifica di parallelo, March chiude con 424 punti, contro i 339 dell'austriaco Andreas Promegger e i 333 del russo Dmitry Loginov. In quella di PSL, l'azzurro si impone con 258 punti contro i 191 di Loginov e i 187 di Karlagachev. (ANSA).