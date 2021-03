Sci: cdm; gigante Lenzerheide, in testa Pinturault

(ANSA) - LENZERHEIDE (SVIZZERA), 20 MAR - Dopo la prima manche dello slalom gigante di Lenzerheide, l'ultimo della stagione, nel giorno del suo 30/o compleanno è al comando in 1.01.9 il francese Alexis Pinturault . Dietro di lui l'austriaco Stefan Brennsteiner in 1.02.00 ed il croato Filip Zubcic in 1.02.23. Pinturault punta alla coppa di disciplina e a quella gigante avendo come unico avversario lo svizzero Marco Odermatt, solo 10/o in questa prima manche .

Miglior azzurro e buon quarto posto per il trentino Luca De Aliprandini in 1.02.37 che è stato estremante aggressivo. In classifica per l'Italia - in un gara dal fondo irregolare e cominciata con qualche ritardo perchè dopo una nevicata notturna gli organizzatori elvetici sono stati lenti nell' intervenire - c'è poi più indietro anche Giovanni Borsotti in 1.03.93.

Seconda decisiva manche alle ore 12. (ANSA).