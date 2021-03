Picchia la compagna per guardarle il telefono, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - I carabinieri della Stazione di Altopiano della Vigolana, in Trentino, hanno arrestato un 29enne che dovrà rispondere di rapina, lesioni personali e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo ha preteso dalla propria compagna di vedere il contenuto del suo telefono cellulare, ma al rifiuto della donna glielo ha sfilato dalle mani e l'ha ripetutamente colpita con calci e pugni costringendola a scappare. La donna, inseguita dall'uomo, si è rifugiata a casa di un'amica, ma il 29enne, anziché desistere, è rimasto a piantonare la porta di casa aspettando che uscisse.

Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente: i militari, infatti, dopo aver affidato la donna alle cure ospedaliere, hanno allontanato l'aggressore conducendolo a casa. In casa i carabinieri hanno notato sparsi in salotto alcuni residui di hashish e marijuana.

Dopo una perquisizione è stata trovata in garage una busta con circa 250 grammi di marijuana. L'uomo è ora in carcere a Trento.

