Cresce lo sport paralimpico, eletto il Comitato in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Momento storico per il movimento sportivo trentino. Oggi, nella Casa dello Sport del Coni di Trento, si sono svolte infatti le prime elezioni del Comitato che per il quadriennio 2021-2021 rappresenterà in Trentino il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Una "prima" che arriva dieci anni dopo l'insediamento del delegato provinciale e che testimonia la crescita costante delle attività sportive dedicate ai disabili. Il Consiglio Provinciale del CIP ha conferito l'incarico di presidente - con 23 voti su 23 presenti aventi diritto - a Massimo Bernardoni, delegato uscente. Eletti in Giunta la sciatrice Melania Corradini, già portabandiera alle Paralimpiadi di Torino 2006, con Giancarlo Gozzer, Giorgio Guarniero, Matteo Lazzizzera, Elisabetta Nicolussi e Paolo Pettinella chiamati a rappresentare rispettivamente atleti, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali, tecnici e Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR). In Giunta anche la presidente del CONI Trento Paola Mora in qualità di membro senza diritto di voto. A completare la squadra Roberto Oberburger e Maurizio Cagol eletti in Consiglio Regionale.

"Il Trentino dopo un lungo periodo in regime di delega è finalmente riuscito a dotarsi di un proprio Comitato che sarà organo di collegamento e confronto in sede nazionale", ha commentato a caldo Massimo Bernardoni. (ANSA).