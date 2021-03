Covid: 2 decessi in Trentino, 255 le persone ricoverate

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Sono 2 i nuovi decessi per Covid in Trentino, entrambi uomini di età media 78,5 deceduti in ospedale. La situazione negli ospedali vede un totale di 255 pazienti Covid, di cui 52 si trovano in rianimazione (ieri erano 55). Nella giornata di ieri i nuovi ricoveri sono stati 14, un numero leggermente inferiore alle dimissioni che sono state invece 15. I tamponi molecolari hanno rilevato altri 127 nuovi casi positivi (su 2.215 test analizzati), mentre gli antigenici 180 (su 1.619 tamponi rapidi antigenici notificati all'Azienda sanitaria). È stata confermata inoltre la positività tramite test molecolare di 59 persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai tamponi rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 164 sono asintomatici e 139 pauci sintomatici: sono tutti seguiti a domicilio. Oggi i nuovi casi fra giovanissimi sono 69: 5 hanno tra 0-2 anni, 13 tra 3-5 anni, 19 tra 6-10 anni, 13 tra 11-13 anni e 19 tra 14-19 anni. Ci sono poi 23 nuovi contagi nella fascia di età 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 14 tra chi ha più di 80 anni. Infine i vaccini, che stamattina hanno raggiunto quota 74.200 (di cui 26.153 seconde dosi). Le dosi somministrate ad ultra ottantenni sono state finora 35.169, mentre quelle per chi ha fra i 70 ed i 79 anni sono state 4.506. (ANSA).