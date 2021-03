Messner, non temo Astrazeneca, accetto ogni vaccino

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - "Non temo Astrazeneca. Si tratta di pochissimi casi con serie complicazioni, soprattutto trombosi cerebrale. Il mio cervello ha retto ben altro che un vaccino anti-Covid". Lo dice Reinhold Messner in un'intervista al portale news altoatesino Salto.bz. Il 76enne sarà infatti vaccinato nei prossimi giorni nel suo Comune di residenza in val Venosta: "Accetterò qualsiasi vaccino", mette in chiaro. Secondo il Re degli Ottomila, "tutti devono farsi vaccinare, altrimenti non funzionerà".

Messner critica la gestione della campagna vaccinale a livello politico. "La logistica andrebbe affidata a chi lo fa per mestiere. Comprendo perciò i malumori della gente per i ritardi", afferma. Per l'altoatesino il passaporto Covid potrebbe essere "una via percorribile per tornare a lavorare".

Alla luce della pandemia il turismo in Alto Adige andrebbe comunque rivalutato. "L'Alto Adige regge 30 milioni di turisti, ma vanno distribuiti diversamente, diversificando l'offerta", è convinto Messner. (ANSA).