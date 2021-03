Donata opera di Schweizer in omaggio a Bruno Kessler

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - A trent'anni dalla scomparsa di Bruno Kessler, Fbk e Università di Trento hanno ricordato la figura del fondatore in occasione della donazione di un'opera realizzata nel 1977 dall'artista Riccardo Schweizer voluta da alcuni familiari dello statista.

L'opera, di grandi dimensioni e realizzata in rame (un unicum per Schweizer), ha trovato da pochi giorni la sua collocazione naturale presso l'aula grande della sede storica della Fondazione, ed essendo originariamente senza titolo, d'accordo con la famiglia Kessler si chiama da oggi "Omaggio a Bruno Kessler".

Sarà cura della Fondazione Bruno Kessler - dice una nota - consentire alla cittadinanza di ammirarla dal vivo, non appena il contesto generale renderà possibile la riapertura in sicurezza degli spazi della sede di via Santa Croce 77. (ANSA).