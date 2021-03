Covid: zero decessi e 127 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Un'altra giornata senza decessi per covid in Alto Adige. Come era già avvenuto lunedì, anche oggi non si registrano vittime. Il numero complessivo dei decessi durante la pandemia è perciò fermo a 1.099. Sono invece 127 i nuovi casi emersi dall'analisi di 970 tamponi pcr (69) e 10.612 test antigenici (58). In terapia intensiva si trovano 35 pazienti (3 in Austria), nei normali reparti ospedalieri 122 e nelle cliniche private 126. Sono invece 4.212 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).