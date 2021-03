Covid: tre decessi in Trentino, 55 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Sono 3 i nuovi decessi da Covid registrati in Trentino (1.317 in totale) riportati nel bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: si tratta di due uomini e di una donna, di età compresa fra i 57 ed i 93 anni. Negli ospedali restano stabili seppur alti i numeri dei ricoverati in terapia intensiva (55) e nel complesso i pazienti Covid sono 258, con 12 dimissioni e 13 nuovi ingressi.

Ci sono 190 nuovi casi positivi al molecolare (su 2.264 test) e 116 all'antigenico (su 1.471 rapidi antigenici notificati). I molecolari hanno anche confermato 49 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi casi positivi, 171 sono asintomatici che, assieme ad altri 129 pauci sintomatici sono seguiti a domicilio. Osservando i dati per classi di età, emerge che sono 63 i nuovi casi fra bambini e ragazzi (8 hanno tra 0-2 anni, 10 tra 3-5 anni, 16 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni e 21 tra 14-19 anni). Invece sono 38 i contagi nella fascia 60-69 anni, 24 tra 70-79 anni e 20 di 80 e più anni.

Infine il piano delle vaccinazioni che stamattina ha raggiunto le 72.206 somministrazioni: in questo numero sono comprese 25.663 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 34.728 dosi e ai cittadini tra i 70-79 anni 3.468 dosi. (ANSA).