Covid: riprendono le vaccinazioni AstraZeneca in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Dopo il via libera di Ema (Agenzia europea per i medicinali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco), riprendono anche in Trentino le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Restano quindi confermate tutte le vaccinazioni prenotate per il pomeriggio di oggi e per i prossimi giorni.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che sono riprese da questa mattina anche le prenotazioni al Cup online, ad eccezione del personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università che potrà prenotarsi dalle ore 23 di domenica 21 marzo. Tutte le persone a cui è stato annullato l'appuntamento per la vaccinazione riceveranno un sms per riprenotare al Cup online (ad eccezione degli over 75 che sono stati confermati o richiamati su invito). Le vaccinazioni riprendono anche negli ambulatori dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale. (ANSA).