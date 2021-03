Biathlon: Cdm; Hofer vince Sprint a Oestersund

(ANSA) - OESTERSUND, 19 MAR - A distanza di oltre sette anni dal primo successo individuale della carriera, ottenuto nella sprint di Anterselva in coabitazione con Simon Schempp, l'azzurro del biathlon Lukas Hofer coglie un'altra straordinaria vittoria nella sprint maschile di Oestersund che ha aperto la tappa finale di Coppa del mondo. E lo fa in una giornata di straordinaria vena sia al poligono di tiro dove è stato impeccabile, sia sugli sci stretti, con un ritmo eccellente grazie al quale ha tenuto a bada un altrettanto positivo Sebastian Samuelsson, svedese che alla fine è rimasto staccato di 4″, mentre al terzo posto si è piazzato il norvegese Tarjei Boe a 14″4.

Per comprendere la portata dell'impresa realizzata da Hofer, si tenga conto che i due contendenti per la classifica generale Johannes Boe e Stura Laegreid sono stati relegati rispettivamente al settimo e sesto posto, a oltre 30″ dal vincitore, mentre i francesi Sebastien Desthieux e Quentin Fillon Maillet si sono classificati quarto e quinto.

Discreta anche la prestazione dell'altro azzurro Dominik Windisch, 27/o con un errore commesso al primo colpo a terra, mentre Thomas Bormolini si è piazzato 46/o con due errori.

La classifica generale di Coppa vede Johannes Boe (re anche della classifica sprint di specialità) salire a 1016 punti contro i 1001 di Laegreid. Hofer consolida l'ottava posizione con 723 punti. (ANSA).