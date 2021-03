Auto con le ruote all'aria sulla Mebo, conducente illeso

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Spettacolare incidente questa mattina sulla Mebo nei pressi di Sinigo. Verso le 6.20 un automobilista, che stava percorrendo la superstrada in direzione Bolzano, ha perso il controllo della vettura che è finita con violenza contro il guardrail. Il conducente è uscito praticamente illeso dal mezzo rimasto, totalmente distrutto, con le ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e la polizia stradale. La Mebo è rimasta chiusa in direzione Bolzano per la durate dell'intervento.

