Mercatino di Natale di Bressanone punta su qualità e km zero

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Il mercatino di Natale di Bressanone, con la sua storia trentennale, è uno dei più antichi d'Italia. I cambiamenti nel contesto economico e sociale, accelerati dalla pandemia del Covid 19, hanno reso necessaria una valutazione dell'approccio esistente e l'elaborazione di una strategia orientata al futuro. Contemplativo, locale e diverso: sono questi gli obbiettivi futuri.

Il tema della sostenibilità e della regionalità svolge un ruolo centrale. Il sindaco Peter Brunner spiega: "L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere un aumento qualitativo della varietà di prodotti al mercato di Natale e di promuovere i cicli economici regionali." La sostenibilità e la regionalità determinano la gamma di prodotti, che sarà composta solo da prodotti di alta qualità fabbricati o rifiniti in Alto Adige.

Materialità, qualità nella produzione e brevi percorsi di trasporto diventano così la promessa del marchio a cui il mercatino di Natale di Bressanone aderisce, anche in linea con la nuova visione turistica per Bressanone e dintorni.

Come aggiunge il presidente Markus Huber, "insieme all'offerta gastronomica altrettanto regionale, il Mercatino di Natale di Bressanone dovrebbe diventare un luogo d'incontro dove incontrare amici o colleghi e godersi l'atmosfera natalizia.

Durante l'Avvento, la piazza del Duomo diventa il 'salotto' della città, dove la gente può incontrarsi, parlare, fare acquisti e passare del tempo piacevole insieme." Il programma cultura di artisti locali completerà l'offerta. Commercianti, artigiani o ristoratrici e ristoratori altoatesini interessati possono candidarsi fin d'ora per uno stand. (ANSA).