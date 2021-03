Covid: Gimbe, Trento prima per terapia intensiva

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Secondo gli ultimi dati Gimbe la Provincia autonoma di Trento è prima per la pressione sulla terapia intensiva con il 58% dei letti occupati da pazienti Covid. Seguono le Marche con il 57% e l'Umbria cn il 56%, mentre l'Alto Adige ora è al 33%. La media nazionale è del 36%. In Provincia di Bolzano la situazione è in netto miglioramento con un calo del 29% dei casi positivi su 100 mila abitanti (711). In provincia di Trento il calo è dell'8,4% (725).

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni la Valle d'Aosta si conferma in testa con il 5,12% della popolazione cha ha completato il ciclo, seguita dalla Provincia di Bolzano con il 4,88%. La provincia di Trento è in settima posizione con una percentuale del 4,17% contro una media del 3,60%. Bolzano e Trento guidano invece la classifica degli over 80 con il ciclo di vaccinazione completato (31,9% e 27,6%). (ANSA).