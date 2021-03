Covid: 3 morti in Trentino, meno contagi ma più ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - In Trentino si registrano altri tre decessi per coronavirus, mentre calano i contagi e aumentano i ricoveri. Il totale delle vittime è di 1.249.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 256 nuovi positivi - 72 su 1.547 tamponi molecolari e 184 su 1.724 test antigenici.

Fra i nuovi positivi, quasi tutti sono asintomatici (116) o pauci sintomatici (130) che sono seguiti a domicilio. Sono 56 i nuovi positivi fra bambini e ragazzi, mentre quelli riferiti agli ultra settantenni sono 31.

I nuovi ricoveri hanno superato le dimissioni (21 contro 13); attualmente i pazienti nei reparti sono 259, di cui 55 in rianimazione, uno in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 282.

Il totale delle vaccinazioni è a quota 69.723, di queste 24.645 sono seconde dosi e 7.603 quelle somministrate ad ospiti delle Rsa.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessore Stefania Segnana.

"Prevediamo per domani l'Rt in calo che dovrebbe essere inferiore all'1, l'incidenza dei casi su 100.000 abitanti oggi è a 306. Se ci fosse un ulteriore calo dopo Pasqua potremmo sperare di tornare in zona arancione", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).