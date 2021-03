Viabilità: Trento, chiuso parzialmente viadotto Montevideo

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - Da lunedì 22 marzo a domenica 28 marzo, per 24 ore al giorno, il traffico in direzione Trento nel tratto tra la galleria di Cadine e il viadotto Montevideo, sulla statale 45 bis della Gardesana occidentale, verrà limitato a una sola corsia di marcia, mentre in direzione Riva del Garda un analogo restringimento riguarderà il solo tratto del viadotto.

Per limitare le code saranno in vigore, tra le ore 7 e le 9 dei giorni feriali, altre modifiche alla viabilità: sarà chiusa l'uscita 6 di Trento Centro sulla tangenziale; sulla strada statale 12, in direzione Verona, l'uscita 6 verrà riservata ai soli mezzi diretti a Riva del Garda e al casello A22; i flussi di traffico da Trento città - Ponte S. Giorgio diretti a Riva del Garda, Vela e Trento sud, verranno deviati su lungadige Leopardi in direzione Ponte San Lorenzo e via Sanseverino.

Le limitazioni al traffico - informa una nota - sono state decise per consentire una serie di interventi di manutenzione curati dal Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento. (ANSA).