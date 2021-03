Tir in fiamme su A22 a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Problemi questa mattina sull'autostrada del Brennero in Valle Isarco per un tir in fiamme. Il mezzo pesante, che viaggiava sulla carreggiata nord tra Bressanone e Vipiteno, ha preso fuoco e si è fermato sulla corsia di emergenza. L'autista ha messo in salvo la motrice e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il carico è stato completamente distrutto dalle fiamme. Durante i lavori di spegnimento l'autostrada è rimasta chiusa in direzione nord, causando code di alcuni chilometri. (ANSA).