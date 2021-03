Tennis: Dubai; Sinner batte Agut, è ai quarti

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai grazie al successo in tre set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4, 3-6, 7-5.

Per andare in semifinale il 19enne altoatesino affronterà il vincente dell'incontro tra Lorenzo Sonego e il russo Aslan Karatsev. (ANSA).