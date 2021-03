Covid: ancora 2 morti e 158 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Cresce anche oggi il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri due decessi che portato il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 1.092. Sono stati accertati anche 158 nuovi casi di infezione: 96 sulla base di 1.395 tamponi pcr (347 dei quali nuovi test) e 62 sulla base di 11.038 test antigenici rapidi.

Le persone testate positive al coronavirus sono ora 68.386; di queste 64.879 (228 in più rispetto ad ieri) sono guarite.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 38 (di cui 3 all'estero) in terapia intensiva, 141 (13 in meno) nei normali reparti ospedalieri, 134 (1 in più) nelle strutture private convenzionate e 117 (4 in meno) in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.489 (119 in meno). (ANSA).