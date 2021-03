Covid: altri 3 morti in Trentino e 285 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - Oggi si registrano altri 3 decessi da Covid-19 in Trentino, avvenuti in ospedale. Si tratta di uomini di età compresa fra gli 80 e gli 85 anni.

Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo cui negli ospedali il totale dei pazienti ricoverati scende a 253 anche per l'effetto delle dimissioni che ieri hanno superato i nuovi ingressi (24 contro 21). Sono saliti però a 54 i ricoveri in terapia intensiva.

I nuovi casi risultati positivi al molecolare sono 113 (su 1.633 tamponi) ai quali si aggiungono altri 172 positivi su 1.713 test rapidi antigenici. Dai molecolari è arrivata inoltre la conferma della positività di 45 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi positivi di oggi, la maggior parte riguarda soggetti asintomatici (100) o pauci sintomatici (178). Riguardo alle classi di età, ci sono 55 nuovi casi di bambini o ragazzi mentre sono 27 gli ulteriori contagi fra gli ultra settantenni.

I guariti di oggi sono 264.

Le somministrazioni di vaccini questa mattina sono arrivate a 67.853 (di cui 23.831 seconde dosi e 7.553 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani). (ANSA).