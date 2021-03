Vaccini: Kompatscher, fornitura extra Pfizer per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha ribadito la richiesta di una fornitura extra del vaccino Pfizer, come indicato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per le zone di confine. Kompatscher ha ricordato la presenza della variante sudafricana e quella inglese in Alto Adige.

"Fortunatamente - ha aggiunto - la diffusione della variante sudafricana sembra limitata, ma a causa della variante inglese stiamo registrando un abbassamento dell'età media in terapia intensiva". Kompatscher ha definito la sospensione del vaccino AstraZeneca "un contraccolpo" e ha auspicato informazioni in tempi brevi. (ANSA).