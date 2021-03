Università: in corso la 13/a edizione degli Ict Days

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - È in corso, rigorosamente online, la tredicesima edizione degli Ict Days promossi dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'informazione dell'Università di Trento. Grande novità sarà l'inaugurazione dei nove laboratori didattici di eccellenza del Dipartimento: un sistema integrato di laboratori e postazioni di prova che consentono di svolgere sperimentazioni su idee, prodotti e apparecchiature.

Una vetrina della ricerca che si sposta verso il mondo industriale: già nella prima giornata, via libera a sessioni "Open research" in cui sono state presentate collaborazioni condotte con partner industriali locali, nazionali e internazionali. Ad esempio, dalla gestione dei sistemi autonomi, al turismo; dalla digitalizzazione delle filiere agroalimentari alle comunicazioni sottomarine. La manifestazione è anche il momento per fare il punto sulle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'informazione. Un dipartimento che conta oltre 300 persone e 1375 tra studentesse e studenti dei vari corsi di laurea. (ANSA).