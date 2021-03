GdF sequestra 52 tonnellate di gasolio a barriera Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Durante un controllo alla barriera autostradale di Vipiteno, la Guardia di Finanza di Bressanone ha sequestrato 52 tonnellate di gasolio (pari a oltre 63.000 litri) classificato però come olio lubrificante che stava per essere introdotto in Italia trasportato da due autoarticolati provenienti. Dalla documentazione controllata dai finanzieri, è emerso che il prodotto trasportato, inizialmente caricato in Germania, in una località che si trova nei pressi del confine polacco, sarebbe stato destinato, per conto di una società rumena, a un cliente greco, con il trasporto curato da un vettore di Napoli.

Grazie ad un test con lo spettrofotometro compatto a semiconduttore realizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento in collaborazione con il Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, è stata scoperta la natura del prodotto trasportato. Motrici e rimorchi sono stati quindi sequestrati assieme ai documenti ed i due conducenti, entrambi italiani residenti nella zona di Napoli, sono stati denunciati per contrabbando. (ANSA).