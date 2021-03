Covid: dopo tregua 8 decessi in Alto Adige, 175 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Dopo un giorno di tregua senza decessi, l'Alto Adige registra otto decessi. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.090. I nuovi casi sono invece 175: 76 analizzando 1.204 tamponi pcr e 99 su 13.763 tamponi antigenici.

Risultano ricoverati attualmente 325 pazienti Covid: 38 in terapia intensiva, di cui 3 in Austria, 133 nelle cliniche private e 154 nei normali reparti ospedalieri. Il numero degli altoatesini in quarantena scende a 4.608. (ANSA).