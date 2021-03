Covid: 2 morti in Trentino, crescono terapie intensive

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Altri due decessi per coronavirus in Trentino e 190 nuovi casi positivi riportati oggi dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Negli ospedali, nonostante l'equilibrio fra nuovi ingressi e dimissioni (ieri 26 in un caso come nell'altro) la situazione rimane critica soprattutto nelle terapie intensive dove si trovano adesso 52 pazienti (4 in più rispetto a ieri).

I decessi, entrambi in ospedale, si riferiscono a due uomini di età media di 84 anni. Su 1.559 tamponi molecolari sono risultate positive 81 persone alle quali si aggiungono 109 positivi a 2.008 test rapidi antigenici. Sono invece 147 le 'conferme' dei individuati come positivi dai test antigenici nei giorni scorsi e per i quali il riscontro con il tampone molecolare ha dato esito positivo. Sono 25 i nuovi casi positivi fra bambini e ragazzi in età scolare; 23 invece i nuovi casi fra ultra settantenni.

Le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 65.777, cifra che comprende 22.855 seconde dosi e le 7.521 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).