Rogo distrugge falegnameria a Monguelfo

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Un rogo ha distrutto a Monguelfo, in val Pusteria, la falegnameria "Das ganze Leben". L'incendio è scoppiato ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto sono giunti 250 vigili del fuoco da tutto il circondario. Il massiccio intervento è servito a circoscrivere le fiamme che hanno così risparmiato gli edifici vicini. Durante le operazioni di spegnimento due pompieri sono rimasti feriti in modo non grave.

Proseguono i lavori di bonifica e lo spegnimenti degli ultimi focolai e cumuli di braci. Restano da chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tesido, Villabassa, Valdaora di Sopra, Valdaora di Mezzo, Braies, Casies, Rasun di Sopra, Rasun di Sotto, San Candico, Dobbiaco, Brunico, la Croce bianca e le forze dell'ordine.

(ANSA).