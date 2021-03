Covid:nessun morto in Alto Adige,non accadeva dal 10 gennaio

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Per la prima volta dopo circa due mesi, il bollettino quotidiano della pandemia da Covid-19 diffuso dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige registra la cifra zero alla voce "decessi". Non accadeva dal 10 gennaio scorso. Il totale delle vittime resta, quindi, fermo a 1.082.

Pochi i nuovi casi di infezione accerati, ma molto pochi sono anche i test effettuati: 5 positivi sono stati rilevati sulla base di 254 tamponi pcr, dei quali appena 58 nuovi test, mentre altre 8 infezioni sono state accertate sulla base di 2.729 test antigenici.

È stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (37 più 3 all'estero), mentre sono in leggero calo i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (159) e nelle strutture private convenzionate (135). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 114.

Diminuiscono anche le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 4.873 (227 in meno rispetto ad ieri). I guariti sono 64.337 (164 in più). (ANSA).