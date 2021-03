Covid: vaccini, in Fiera a Bolzano anche gli Alpini

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - L'Esercito partecipa anche in Alto Adige alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Presso la Fiera di Bolzano, operano con compiti di indirizzamento e sostegno alla popolazione militari del 6/o reggimento di Brunico, mentre due infermieri militari sono inseriti fra il personale sanitario dedicato alle vaccinazioni. L'iniziativa di concorrere all'attivazione del punto vaccini dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, spiega una nota, "si inserisce nelle attività volute dal ministro della difesa Guerini e condotte sotto la guida del Comando di vertice interforze ed il coordinamento del comando delle Truppe Alpine dell'Esercito".

Da febbraio 2020, il sostegno delle Forze Armate ha portato fino a oggi alla distribuzione di circa 3.000.000 dosi di vaccino. Da Verona individuato come hub per la ricezione dei vaccini, personale e mezzi delle Truppe Alpine concorrono alla loro distribuzione per tutto il nord est d'Italia. Dai primi giorni dell'emergenza a ieri, in ambito nazionale i tamponi effettuati sono stati circa 3.000.000.

Per la città di Bolzano i due team della sanità militare ne hanno effettuati circa 50.000, 200 al giorno, presso i "drive thorough" della Difesa allestiti dal novembre scorso presso il piazzale W dell'ospedale San Maurizio. Ad oggi ne sono operativi 138 su tutto il territorio nazionale, a Bolzano due fino alla settimana scorsa ridotto ad uno a partire da questa settimana; a Vipiteno (parcheggio Sadobre) uno temporaneo per far fronte all'emergenza blocco degli ingressi in Austria; due in Trentino (Trento e Rovereto).

Le strutture logistiche della Difesa impiegabili come Covid hotel per personale civile e militare sono 16 fra queste si annovera la base logistica di Colle Isarco che a partire da febbraio dell'anno scorso ad oggi ha ospitato circa 1.100 persone ed ha avuto una presenza media di circa 60 persone con picchi fino a 110 unità. (ANSA).