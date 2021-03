Covid: Fbk, tracciamento con app aiuta riduzione focolai

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Le strategie di isolamento e il contact tracing con le app possono aiutare il contenimento di focolai di Covid-19 riemergenti. Lo sottolinea uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, frutto di una collaborazione tra la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, il Politecnico di Losanna (Epfl), la Technical University di Copenaghen (DTU), l'Università di Aix-Marsiglia, la Fondazione Isi - Torino e l'Università degli Studi di Torino. Tra gli autori figurano diversi ricercatori che hanno contribuito al protocollo DP-3T per il tracciamento dei contatti, a cui è ispirato il sistema di Apple e Google usato da molte delle app nazionali di tracciamento, inclusa quella italiana Immuni.

Lo studio - i cui primi autori sono i ricercatori della Fondazione Bruno Kessler Giulia Cencetti e Gabriele Santin dell'Unità di ricerca Mobile and Social Computing Lab (MobS Lab) guidata da Bruno Lepri - ha rilevato con una serie di simulazioni l'effetto del tracciamento digitale dei contatti e di diverse politiche di adozione ed integrazione del sistema con altri interventi. La ricerca ha utilizzato dati reali di prossimità degli individui, "uno degli aspetti innovativi dello studio - sottolineano gli autori - che fornisce criteri quantitativi per valutare l'efficacia del contact tracing digitale in funzione di alcuni parametri critici, come il ritardo nell'isolamento degli individui allertati ed il livello di adozione dell'app nella popolazione". I risultati dello studio mostrano che le strategie di isolamento e il contact tracing via app possono aiutare il contenimento di focolai riemergenti se alcune condizioni sono soddisfatte. In particolare se la propagazione è "complementata da altri interventi come l'uso di mascherine e il distanziamento fisico, se l'adozione dell'app è alta, e se il ritardo nell'isolamento dei contatti è minimo". (ANSA).