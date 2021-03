Covid: 4 decessi in Trentino, 48 ricoverati in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino, tutti riferiti a uomini fra i 59 e gli 80 anni, 3 dei quali morti in ospedale. Negli ospedali il numero ridotto di dimissioni (ieri solo 2) che caratterizza solitamente la domenica determina un aumento del numero dei pazienti ricoverati che sale a 261 per effetto di 19 nuovi ingressi. Le persone che si trovano in rianimazione ad oggi sono 48 (1 in più rispetto a ieri).

Nel rapporto dell'Azienda sanitaria si dà conto inoltre di altri 104 contagi, 83 nuovi casi positivi al molecolare (su 984 tamponi) e 21 all'antigenico (su 264 test). Dai molecolari è arrivata anche la conferma della positività di 87 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi casi fra ragazzi e bambini sono 23 (5 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 6 tra 14-19 anni) mentre sono 15 i contagi fra persone che hanno 70 e più anni. Questa mattina sono state registrate 64.466 somministrazioni di vaccini, di cui 22.227 seconde dosi e 7.503 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).