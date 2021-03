Castel Thun illuminato di verde in onore di S.Patrizio

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Ci sarà anche Castel Thun, unico sito del Trentino Alto Adige, tra i 42 palazzi e monumenti italiani che la sera del 17 marzo si illumineranno di verde per il Global Greening 2021, in onore di San Patrizio e come segno di amicizia nei confronti dell'Irlanda. L'iniziativa culturale, promossa da Turismo Irlandese, coinvolge circa 630 location in tutto il mondo.

Oltre a Castel Thun, che verrà illuminato grazie alla collaborazione dell'ente gestore Castello del Buonconsiglio, partecipano all'iniziativa, fra gli altri, la Torre di Pisa, Roma con la Colonna Traiana e la Fontana dell'Acqua Paola, l'UniCredit Tower di Milano, Procida con il Palazzo Merlato, il Palazzo del Podestà di Bologna, Novara con la cupola di San Gaudenzio, la statua della Minerva di Pavia, Napoli con il Castel Nuovo.

L' iniziativa di Turismo Irlandese ha preso il via 11 anni fa in Australia con l'illuminazione di verde della Sidney Opera House per festeggiare il giorno di San Patrizio, patrono dell'isola di Smeraldo. (ANSA).